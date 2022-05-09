Интересные вакансии появились еще в конце марта, однако они до сих пор актуальны / REUTERS

В России уже настолько не хватает кадров, что теперь там готовы брать на военную службу людей без опыта работы и образования. Так, в Бурятии через объявления ищут гранатометчиков и даже разведчиков.

Соответствующие вакансии появились на сайте "Работа РФ".

Из объявлений стало известно, что воинская часть №69647 в городе Кяхта Республики Бурятия ищет 1239 военных. Местная служба занятости разместила несколько объявлений. На основной карточке вакансий от воинской части указано несколько категорий "водителей автомобилей".

В Бурятии не хватает военных / скриншоты

Однако, если открыть эти вакансии, станет понятно, что ищут там вовсе не водителей. В Бурятии по объявлениям набирают гранатометчиков, радиотелефонистов, химиков и даже разведчиков. 

Интересные вакансии появились еще в конце марта, однако они были актуальны и в апреле. Воинская часть готова брать на должности гранатометчиков и разведчиков людей без опыта работы, достаточно лишь девяти классов образования.

Для военной службы в РФ не требуется даже образование / скриншоты

Будущим военным обещают даже "дополнительные права" на применение силы и оружия. Также в объявлении указано, что солдаты якобы получат социальный пакет, медицинское обеспечение, отпуск и даже бесплатный проезд. За военную службу мужчинам предлагают от 22 до почти 29 тысяч рублей (примерно 9-12 тысяч гривень).

Как человек без опыта работы может стать гранатометчиком или разведчиком - на сайте не объяснили. Вероятнее всего, "вторая армия мира", как сама себя называет РФ, уже потеряла почти все кадры на войне в Украине. Поэтому они готовы давать оружие любому, кто согласится стать "пушечным мясом".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ взломали сеть телевещания и напомнили о войне.

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