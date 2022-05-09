Для получения должности достаточно иметь всего лишь девять классов образования.

В России уже настолько не хватает кадров, что теперь там готовы брать на военную службу людей без опыта работы и образования. Так, в Бурятии через объявления ищут гранатометчиков и даже разведчиков.

Соответствующие вакансии появились на сайте "Работа РФ".

Из объявлений стало известно, что воинская часть №69647 в городе Кяхта Республики Бурятия ищет 1239 военных. Местная служба занятости разместила несколько объявлений. На основной карточке вакансий от воинской части указано несколько категорий "водителей автомобилей".

Однако, если открыть эти вакансии, станет понятно, что ищут там вовсе не водителей. В Бурятии по объявлениям набирают гранатометчиков, радиотелефонистов, химиков и даже разведчиков.

Интересные вакансии появились еще в конце марта, однако они были актуальны и в апреле. Воинская часть готова брать на должности гранатометчиков и разведчиков людей без опыта работы, достаточно лишь девяти классов образования.

Будущим военным обещают даже "дополнительные права" на применение силы и оружия. Также в объявлении указано, что солдаты якобы получат социальный пакет, медицинское обеспечение, отпуск и даже бесплатный проезд. За военную службу мужчинам предлагают от 22 до почти 29 тысяч рублей (примерно 9-12 тысяч гривень).

Как человек без опыта работы может стать гранатометчиком или разведчиком - на сайте не объяснили. Вероятнее всего, "вторая армия мира", как сама себя называет РФ, уже потеряла почти все кадры на войне в Украине. Поэтому они готовы давать оружие любому, кто согласится стать "пушечным мясом".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ взломали сеть телевещания и напомнили о войне.

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