В России взломали сеть телевещания / ua.depositphotos.com

В России на 9 мая неизвестные взломали сеть вещания телеканалов. Вместо расписания телепрограммы россияне видят напоминание о том, что российская армия ведет войну против Украины и убивает тысячи людей.

Об этом пишет российский сайт Readovka.

Жители из разных регионов страны-оккупанта жалуются, что вместо праздничной программы на 9 мая видят сообщение с текстом: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власть врут - нет войне".

Такую картинку россияне наблюдают на разных провайдерах и телевизионных сервисах. Фото экрана появились в сети.

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Неизвестные сломали российскую сеть телевещания / фото t.me/ostorozhno_novosti
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Ранее группа хакеров Anonymous осуществила новую атаку на российские базы данных. На этот раз они взломали базу Главного управления обустройства войск и гражданского строительства, которая принадлежит Министерству обороны Российской Федерации.

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