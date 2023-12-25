На фоне тысяч убитых людей, разрушенных городов, миллионов беженцев — всех очевидных последствий войны, которую принесла на нашу землю Россия, — мы не должны забывать, что украинской окружающей среде война тоже нанесла огромный ущерб. А это оказывает прямое влияние и на качество и продолжительность жизни украинцев, и на экономические перспективы нашей страны. Экологические последствия войны нам тоже придется преодолевать после ее завершения, а самые острые проблемы приходится решать прямо сейчас.

Вы сразу можете вспомнить минирование территорий, подрыв Каховской дамбы или угрозу, которую создают россияне для Запорожской АЭС. Но на самом деле экологические последствия войны гораздо шире. Ущерб, связанный с разрушением Россией природной среды Украины, оценивается в миллиарды долларов, а вред для безопасности и здоровья людей тяжело измерить деньгами.

Уничтоженные промышленные гиганты, леса, загрязненные минами и снарядами почвы, затопленные угольные шахты, подорванные сооружения, погибшие животные и уничтоженные растения — это прямое следствие российской агрессии. Война в Украине идет на одной из самых индустриализированных и загрязненных территорий в мире. Экологическая опасность, с которой сталкивается Украина в результате вооруженного конфликта, также усугубляется значительной долей промышленности в структуре нашей экономики.

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Наследие советской тяжелой промышленности уже являлось катастрофой для окружающей среды и здоровья граждан, но российское вторжение рискует нанести еще больше вреда природе. Именно экологические последствия войны являются ярким свидетельством того, что война будет отзываться в украинской повседневной жизни многие десятки лет.

С начала войны россияне своими обстрелами создают риск утечки почти 6 миллиардов тонн накопленных отходов

Российские действия создают угрозу утечки жидких отходов, образующихся на угольных шахтах, химических предприятиях и других отраслях тяжелой промышленности. С начала войны россияне своими обстрелами создают риск утечки почти 6 миллиардов тонн накопленных отходов, в первую очередь на Донбассе. То же касается твердых отходов тяжелой промышленности, среди которых значительную долю составляют тяжелые металлы.

Загрязнение воды и почв касается не только Донбасса, а всей Украины. Артиллерийские и ракетные обстрелы российскими оккупантами хранилищ нефти и топлива, нефтеперерабатывающих заводов, промышленных предприятий и электростанций приводят к выбросам токсичных веществ в атмосферу. Загрязненные вещества попадут в почву и воду, усиливая экологический вред. Украинские почвы страдают от ракет, бомб, снарядов, пожаров. Загрязненная вода отравляет почву, а осадок от загрязненного воздуха покрывает украинские поля на Востоке и Юге. Почти четверть территории Украины покрыта в той или иной степени минами.

Боевые действия в акватории Черного и Азовского морей тоже наносят значительный ущерб экологии этих морей

Уничтожение Каховской ГЭС — величайшее "водное" преступление России — вообще одна из величайших техногенных катастроф последнего десятилетия. Не в Украине, а в мире. Кроме гибели людей и затопления десятков населенных пунктов, десятки километров украинской территории были уничтожены, было уничтожено биоразнообразие этих территорий. Это акт экоцида. Но не только пресные водоемы страдают. Боевые действия в акватории Черного и Азовского морей тоже наносят значительный ущерб экологии этих морей, которые и так пострадали от необдуманной человеческой деятельности.

Война создает непосредственную угрозу биоразнообразию. Катастрофа, возникшая в результате террористического подрыва Каховской ГЭС, не единственная, которая создает угрозу для флоры и фауны Украины. Десятки тысяч животных, в том числе редких и находящихся на грани вымирания, погибли во время боевых действий в Киевской, Черниговской, Сумской областях. Еще больше, скорее всего, погибнет в результате контакта с минами и другими боеприпасами, а также в результате загрязнения воды и почвы.

Россия до сих пор продолжает нести и сохраняющуюся на стабильно высоком уровне радиационную угрозу. В начале вторжения оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, зона отчуждения больше месяца была в оккупации. Тогда обошлось без существенных последствий, но тогда же россияне захватили и Запорожскую АЭС. Которая до сих пор находится под контролем оккупантов. Энергоатом неоднократно заявлял, что россияне, сознательно или нет, нарушают условия эксплуатации станции. Что создает угрозу экологической безопасности и Украины, и Европы, и самой России.

Пожары на ТЭЦ ведут к огромным выбросам в атмосферу и воды загрязняющих веществ

Энергетический террор России несет значительные экологические риски и за пределами атомной угрозы. Система ТЭЦ экологически уязвима. Потому что пожары на ТЭЦ ведут к огромным выбросам в атмосферу и воды загрязняющих веществ. Кроме того, десятки тысяч генераторов на бензине и другом ископаемом топливе, которые вынужденно работали всю прошлую зиму и будут работать и в этом году, тоже нанесли большой экологический ущерб. Особенно в больших городах.

То, что я перечислил, лишь наиболее системные и заметные пункты ущерба, который россияне нанесли украинской природе и качеству жизни украинцев. Этот список можно продолжать и продолжать. Россия умудрилась к геноциду, преступлениям против человечества, ведению агрессивной войны и военным преступлениям добавить — впервые в истории — экоцид как одно из ключевых преступлений агрессора.

Чтобы преодолеть все последствия российской агрессии для экологии Украины и Европы, потребуется последовательная политика как со стороны украинского государства, так и европейских институтов. Потому что самостоятельно Украина с этой задачей не справится. Уже сейчас у нас есть положительный сигнал в этом вопросе — европейская политика зеленой трансформации, которая является частью "Зеленого соглашения" ЕС, предусматривает затраты на уровне 1 триллион евро. Эти деньги пойдут на изменения в экономике и энергетике для сокращения выбросов и снижения уровня загрязнения природы до 2050 года. Европейская комиссия — высший исполнительный орган ЕС — хочет присоединить к этой программе и Украину. Главное для нас сейчас — отбиться от российского агрессора. И тогда мы сможем залечить раны, нанесенные этой войной.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ