Отмечается, что огонь охватил 30 кв. метров.

В российском Мурманске внезапно вспыхнул атомный контейнеровоз-ледокол "Севморпуть". Он находился на причале Атомфлота.

"Как сообщили нам в экстренных службах региона, речь может идти о возгорании на атомном контейнеровозе "Севморпуть", который стоит на причале Атомфлота. Официальным подтверждением этой информации наше агентство не располагает", - говорится в сообщении российского пропагандистского ресурса ТАСС.

Отмечается, что огонь охватил 30 кв. метров на атомном контейнеровозе "Севморпуть". Позже появилась информация, что пожар на контейнеровозе ликвидирован. В результате инцидента якобы никто не пострадал.

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Уничтожение российских кораблей - детали

В ВМС ВСУ рассказали, что сейчас известно о судьбе двух российских кораблей, которые были поражены во время атаки ВСУ. По словам Дмитрия Плетенчука, большой десантный корабль "Минск", который был поражен в сентябре во временно оккупированном Севастополе, не подлежит восстановлению.

Также Плетенчук прокомментировал информацию относительно малого ракетного корабля "Аскольд", который, по предварительным данным, 4 ноября был поврежден в Керчи в результате атаки ВСУ. Плетенчук отметил, что сейчас данных о последствиях попадания достаточно мало. В частности, есть фотография, которая неинформативна.

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