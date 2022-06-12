Одиозный Рогозин отметился "праздничным роликом" под запуск "Сармата" / REUTERS

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметился очередной порцией ядерных угроз цивилизованному миру. На этот раз он поздравил страну-оккупанта с днем России стихом из "Брата 2" на фоне запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Видео появилось в сети.

Для "праздничного" ролика Рогозин выбрал стихотворение авторства Владимира Орлова "Я узнал, что у меня есть огромная семья". Он продекламировал его на фоне военного парада в Москве. Строчку "Всех люблю на свете я" он прочитал под запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Завершил свое поздравление одиозный космонавт фразой "Сила в правде".

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Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил "остроумная" шутка про "ядерный удар по странам НАТО. "У "Сармата" в отношении стран НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая", - заявил Рогозин.

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