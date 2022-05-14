Накануне Россия пригрозила Финляндии и Швеции военным вторжением, если страны станут членом НАТО

Одиозный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посчитал остроумной шутку о "ядерном" ударе по странам НАТО.

Об этом говорится в Telegram Рогозина.

Сперва глава Роскосмоса процитировал замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что у России "нет враждебных намерений по отношении к Финляндии и Швеции.

"У "Сармата" по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая", - прокомментировал Рогозин.

Накануне зампостпреда РФ при ООН Михаил Полянский пригрозил Финляндии и Швеции военным вторжением, если страны станут членом НАТО.

Как писал УНИАН, первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев допустил применение Россией ядерного оружия "в случае реальной угрозы существованию страны".

Хотя Россия постоянно и угрожает ядерным оружием, признаков подготовки к применению такого оружия западные страны, а также США, не видят.

Госдеп США дал четкий сигнал, что за применение ядерного оружия России придется отвечать.

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