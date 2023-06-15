Местные жалуются, что вояки проникают в дома и грабят их.

Жители села Новая Таволжанка Белгородской области раскрыли, чем на самом деле там занимаются российские военнослужащие. По свидетельствам местных, вояки оккупационной армии "ведут безобразный образ жизни" и обворовывают дома.

На поведение военных пожаловалась в комментарии на странице губернатора Белгородской области местная жительница Наталья Чемерченко.

"Новая Таволжанка, ул. Волчанская. Во многие дома проникают военнослужащие РФ. Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, крадутся личные вещи и имущество. Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах новой Таволжанки. Кроме этого, люди жаловались на украденный прицеп. Теперь он катается вместе с нашим квадроциклом", - написала женщина.

Видео дня

По ее словам, местные не хотят, чтобы их дома "были убежищем для безобразий наших защитников".

Впрочем, другие россияне женщине не посочувствовали. Комментаторы упрекнули Чемерченко, что она "спалила" расположение оккупантов. Следовательно, теперь по ним могут нанести удары.

В то же время свидетельств о мародерстве и произволе российских военных становится больше. В частности, другая жительница отметила, что многие люди не уезжают из своих домов "хотя бы потому, что есть такие твари, которые выносят все".

По свидетельствам еще одной россиянки, в Новой Таволжанке россияне проникают в дома и грабят их. В разграбленных домах нашли следы жизнедеятельности российских военных.

"Все вещи перевернуты, искали мелкие драгоценности. Часть из них украдена. В одном из домов есть акты вандализма: разбитый телевизор, распоротая мебель", - говорится в комментарии.

При этом некоторая мебель была плотно упакована для отправки. Местные говорят, что россияне уже готовились бежать с намародеренным.

Ситуация в Белгородской области

В Белгороде и области в последнее время очень неспокойно. Бойцы "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили ряд рейдов на территорию Российской Федерации.

В июне они заявили о взятии под контроль села Новая Таволжанка Белгородской области. 7 июня в РДК сообщили, что контролируют его уже седьмой день.

Сообщалось, что в этом селе был убит 52-летний начальник оперативной группировки "Белгород" Андрей Стесев. А 9 июня в РДК сообщили о гибели командира Даниила Мазника.

Вас также могут заинтересовать новости: