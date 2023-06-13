Также они собрались переходить границу и "освобождать" украинский народ от сатанистов.

Недавно прибывшие в Белгород кадыровцы собрались бороться с "сатанистами и ЛГБТ", к числу которых они причисляют российских повстанцев из движения "РДК" и действующее руководство Украины. Об этом заявил близкий соратник Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Подразделение Министерства обороны "Ахмат Запад" прибыло в Белгород для решения поставленных задач. Уверен, что та работа которая здесь в Белгороде, в целом в пограничной зоне, проводится против этих сатанистских добровольческих отрядов (РДК – УНИАН), она с каждым днём будет улучшаться", – заявил он в видеоролике, который распространяют российские СМИ.

Делимханов пообещал не только уничтожать отряды повстанцев, пересекающие границу, но и собрался вторгаться на украинскую территорию.

"Где бы они ни были, мы скоро будем переходить [границу] и уничтожать их там же. И также освобождать украинский народ от этого лгбтшного, сатанистского, фашистского режима во главе с этим лгбтшником Зеленским", – сказал Делимханов

Кадыровцы в Белгороде – что известно

В начале июня Рамзан Кадыров заявил, что очень переживает за жителей Белгородской области, где периодически вспыхивают бои между российскими повстанцами и правительственными войсками. Правитель Чечни предложил отправить в этот регион своих боевиков, чтобы они боролись с повстанцами.

Несколько дней спустя в Белгород действительно начали заходить отряды кадыровцев, которые еще в прошлом году прославились как опереточные "тикток-войска". Повстанцы заявили, что тиктокеров не боятся и продолжат свои акции.

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