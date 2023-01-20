Комплекс противовоздушной обороны заметили всего в 10 км от резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево.
Видео размещенной установки, как утверждается, снятое очевидцем еще 6 января, опубликовал Telegram "Сирена". Сам комплекс ПВО установлен рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы.
Как сообщил читатель, он обнаружил установку из-за громкого звука. По его предположению, это - "Панцирь С1".
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Вечером 19 января в российских телеграм-каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Вместе с установкой в Заречье их уже минимум пять.
Все это происходит на фоне дискуссий между западными странами о передаче Украине более дальнобойных ракет к артиллерии.
Киев неоднократно призывал США и других партнеров передать ВСУ ракеты дальностью от 150 км для поражения военных целей на территории самой России. Однако до недавнего времени Западная Европа считала такой вид вооружения путем к еще большей эскалации войны.
В течение последней недели ряд европейских стран включительно со США заявил о передаче Украине тяжелого наступательного вооружения, способного помочь ВСУ деоккупировать свои территории.