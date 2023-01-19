Ходжес надеется, что GLSDB утруднят переброску военной техники РФ через Керченский мост.

Ракеты GLSDB к HIMARS дальностью действия более 150 км, которые, по данным СМИ, войдут в следующий пакет военной помощи США, еще больше усложнят логистику РФ в Украине.

Как отметил в Twitter экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, под угрозой ударов окажутся и российский флот, и логистические пути оккупантов на востоке и юге Украины.

Кроме того Ходжес надеется, что GLSDB также утруднят переброску военной техники РФ через Керченский мост.

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Согласно опубликованной в Twitter карте, в зону поражения новых ракет (при условии их размещения в северо-восточной части Украины) попадает север Крыма, "сухопутный коридор" РФ через Мариуполь и Мелитополь, а также российские пограничные регионы, например, Белгородская область.

GLSDB для Украины – что известно, характеристики ракет

Накануне Politico писал о намерениях США передать Украине новые ракеты GLSDB к уже имеющимся у ВСУ РСЗО HIMARS на 150 км. Также в пакете будут артиллерийские боеприпасы и машины Stryker.

Ожидается, что новый транш помощи Вашингтон объявит по результатам проведения "Рамштайн-8" 20 января. Отдельно The New York Times сообщал, что США могут предоставить Украине вооружения с целью деоккупации Крыма, несмотря на угрозы Москвы о якобы "эскалации" войны.

GLSDB - это малогабаритные высокоточные боеприпасы, фактически - крылатая бомба. Совмещает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26. Боеприпас может поражать цели на расстоянии 150 км.

Для наведения цели оружие использует глобальную систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему.

Может запускаться с уже имеющихся в Украине ракетных систем MLRS-M270 или HIMARS.

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