США объявили о новом пакете помощи для Украины / фото ua.depositphotos.com

В четверг, 20 января 2023 года, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Пентагона, Украине предоставят сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.

Отмечается, что в ближайшее время Украина получит, в частности, такое оружие:

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  • дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS;
  • 8 систем противовоздушной обороны "Avenger";
  • 59 БМП "Bradley" с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295.000 боеприпасов калибра 25 мм;
  • 90 бронетранспортеров "Stryker" с 20 минными катками;
  • 53 бронетранспортера "MRAP";
  • 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин "HMMWV";
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты "HARM";
  • 95 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 11 800 120-мм минометных мин;
  • 12 автомобилей поддержки боеприпасов и 6 командно-штабных автомобилей;
  • 22 тактические машины для буксировки вооружения;
  • 2 тысячи противотанковых ракет;
  • более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • взрывное оборудование, противопехотные боеприпасы и приборы ночного видения;
  • запасные части и другое полевое снаряжение.

Военная помощь США Украине

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен передать украинской армии боевые бронированные машины Stryker, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB (это сочетание авиабомбы с ракетным двигателем).

Кроме того, в Пентагоне подтвердили, что Соединенные Штаты передают Украине боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее. Это позволяет быстро обеспечить украинских военных всем необходимым и не влияет на боеготовность американской армии.

В то же время в Конгрессе Соединенных Штатов призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над оккупантами в развязанной Россией войне. 

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