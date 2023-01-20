В четверг, 20 января 2023 года, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.
Как сообщается на сайте Пентагона, Украине предоставят сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.
Отмечается, что в ближайшее время Украина получит, в частности, такое оружие:
- дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS;
- 8 систем противовоздушной обороны "Avenger";
- 59 БМП "Bradley" с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295.000 боеприпасов калибра 25 мм;
- 90 бронетранспортеров "Stryker" с 20 минными катками;
- 53 бронетранспортера "MRAP";
- 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин "HMMWV";
- высокоскоростные противорадиационные ракеты "HARM";
- 95 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;
- 20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
- 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 11 800 120-мм минометных мин;
- 12 автомобилей поддержки боеприпасов и 6 командно-штабных автомобилей;
- 22 тактические машины для буксировки вооружения;
- 2 тысячи противотанковых ракет;
- более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- взрывное оборудование, противопехотные боеприпасы и приборы ночного видения;
- запасные части и другое полевое снаряжение.
Военная помощь США Украине
Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен передать украинской армии боевые бронированные машины Stryker, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB (это сочетание авиабомбы с ракетным двигателем).
Кроме того, в Пентагоне подтвердили, что Соединенные Штаты передают Украине боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее. Это позволяет быстро обеспечить украинских военных всем необходимым и не влияет на боеготовность американской армии.
В то же время в Конгрессе Соединенных Штатов призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над оккупантами в развязанной Россией войне.
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