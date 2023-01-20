Украине предоставят сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.

В четверг, 20 января 2023 года, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Пентагона, Украине предоставят сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.

Отмечается, что в ближайшее время Украина получит, в частности, такое оружие:

Видео дня

дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS;

8 систем противовоздушной обороны "Avenger";

59 БМП "Bradley" с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295.000 боеприпасов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров "Stryker" с 20 минными катками;

53 бронетранспортера "MRAP";

350 высокомобильных многоцелевых колесных машин "HMMWV";

высокоскоростные противорадиационные ракеты "HARM";

95 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;

20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

11 800 120-мм минометных мин;

12 автомобилей поддержки боеприпасов и 6 командно-штабных автомобилей;

22 тактические машины для буксировки вооружения;

2 тысячи противотанковых ракет;

более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;

взрывное оборудование, противопехотные боеприпасы и приборы ночного видения;

запасные части и другое полевое снаряжение.

Военная помощь США Украине

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен передать украинской армии боевые бронированные машины Stryker, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB (это сочетание авиабомбы с ракетным двигателем).

Кроме того, в Пентагоне подтвердили, что Соединенные Штаты передают Украине боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее. Это позволяет быстро обеспечить украинских военных всем необходимым и не влияет на боеготовность американской армии.

В то же время в Конгрессе Соединенных Штатов призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над оккупантами в развязанной Россией войне.

Вас также могут заинтересовать новости: