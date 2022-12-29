ATACMS нужны Украине для поражения линий снабжения врага.

Владимир Зеленский запрашивал ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS во время визита в Вашингтон. Однако США не изменили мнения на этот счет. Штаты по-прежнему не собираются предоставлять это вооружение Украине.

Такой информацией поделилось издание Politico в свежем материале о войне. Журналисты сообщили, что увеличение поставок техники и боеприпасов — основная цель президента Украина. Зеленский призвал отправить нашей стране больше современного вооружения. Однако правительство США одобрило не все просьбы.

По словам источника, президент Украины поднимал вопрос отправки ATACMS для ВСУ. Однако США не изменили своего мнения и отказались предоставлять ракеты. При этом сейчас для нашей страны важно получить ATACMS, так как российские оккупанты приспособились к применению HIMARS.

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Они отодвинули свои узлы управления и склады с оружием и боеприпасами за линию поражения упомянутых РСЗО. Такое мнение выразил бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

"HIMARS — это был переломный момент. Вплоть до того, что Россия научилась приспосабливаться к нему. Сейчас мы как бы достигли предела того, что мы можем сделать с помощью этого современного оружия. Для следующего этапа нам нужно оружие большей дальности, чтобы достичь тех целей, которых мы достигли четыре месяца назад, когда впервые получили HIMARS. Мы можем сделать то же самое, но дальность должна быть больше", — заявил Данилюк.

Похожее мнение выразил бывший командующий Силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, ATACMS — это "именно то, что им [ВСУ] нужно". Оружие большей дальности позволит Вооруженным силам Украины нанести удар по ключевым вражеским позициям, например, Крымскому мосту, авиабазам на полуострове и линиям снабжения.

Поставки дальнобойного оружия в Украину: что известно

Ранее Politico писало, что официальные лица рассматривали возможность отправки предложенных компанией Boeing бомб малого диаметра наземного базирования. Их радиус действия составляет примерно 150 километров.

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали потенциальные поставки ATACMS следующим образом: "Это будет сдерживающим фактором для агрессора, который уже не сможет оказывать такой террор".

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что к HIMARS невозможно приспособится. РСЗО могут поразить любую цель, но проблема в пределах досягаемости.

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