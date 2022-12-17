По его словам, есть два фактора - технический и технологический - влияющих на производность ракет в РФ.

Российские войска не перестают бить по Украине ракетами. Только 16 декабря РФ в очередной раз атаковала Украину, выпустив 76 ракет, 60 из которых удалось сбить силам ПВО.

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, на сегодня Россия имеет технические (расчётная возможность производственной, заводской линии) возможности по производству 3-4 ракет Х-101 в неделю и до 150 в год, но технологически (наличие для производства всех компонентов) этот показатель в разы меньше и составляет около 5-6 ракет в месяц. При наличии всех необходимых компонентов для сборки показатель конечно же вырастает в 2-3 раза.

В то же время, по его словам, крылатая ракета "Калибр" технически может производиться в количестве до 12-15 ракет в месяц, но реальное их производство согласно технологическим возможностям не превышает 5-6 ракет, но при получении полной технологической номенклатуры они выдают вышеуказанное количество.

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"Ракета Х-22 - производство отсутствует и восстановлению не подлежит. В настоящее время эти ракеты изымаются с хранения, причём остались те, которые непригодны к применению. Они проходят длительные восстановительные, ремонтные роботы, после чего уже применяют по Украине", - объяснил Коваленко.

Накануне по Одессе были после долгого периода неприменения использованы ракеты П-800 "Оникс". Коваленко отметил, что данные ракеты также имеют технический потенциал производства 5-6 в месяц, но при наличии всех технологических возможностей. В реальности же 1-2 ракеты, либо простой.

Авиационные ракеты Х-59 производятся в количестве 2-4 в неделю согласно технической составляющей, технологически - имеют серьёзную зависимость от иностранных комплектующих, особенно её последние кодификации "МК2".

"Не забываем про противорадиолокационные ракеты Х-31ПМ, которые россияне также применяют во время ударов по территории Украины. Техническая возможность их производства до 5 в неделю, технологическая - редко когда выдают даже 1 ракету в неделю. Исходя из этих данных можно делать выводы о том, как долго россия сможет поддерживать регулярную периодичность ударов по территории Украины, ведь потенциал складов и центров хранения не безграничный, а производственные возможности рф, как мы видим, тем более", - говорит Коваленко.

Эксперт отметил, что ракетные удары по территории Украины до завершения войны не закончатся.

"Мы можем говорить лишь о перспективе увеличения сроков между ударами, а накопить БК, через 2 недели или месяц, полтора или даже 2 месяца, они всё же для очередного удара смогут", - написал он.

Ракетный удар РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2022 года Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины.

Всего было запущено 76 ракет, из которых войска воздушных сил уничтожили 60.

Сообщалось, что особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только с Каспия, но и из Саратовской области, в районе Энгельса, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

Кроме того, пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты осуществили с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря.

Как отметил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, враг проводит несколько типов разведки перед нанесением ударов по Украине, включая социальные сети.

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