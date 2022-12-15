Россияне могут изменить маршруты ракетоносцев, полагает эксперт.

Российские оккупанты могут совершить новый массированный обстрел Украины в начале следующей недели.

Противник готовится к волне массированной атаки около двух недель, рассказал военный летчик-инструктор, полковником запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан "24 каналу".

"…Потому, если она (массированная атака России - Ред.) и будет, то, я думаю, в начале следующей недели, не раньше", - предупредил эксперт.

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Полковник добавил, что вместе с ракетами противник может запустить иранские дроны "Шахед". Военный летчик подчеркнул, что "мы по "Шахедам" работаем до 100%, по ракетам - 80-85%".

"…есть уже определенные логистические проблемы у россиян после ударов по "Энгельсу", по "Дягилево", и они прекрасно понимают, что мы будем отслеживать движение носителей (ракет - Ред.)… до Урала, как минимум,… потому они будут… сейчас, скорее всего, изменять маршруты полетов самих ракетоносцев, ну, и ракет, в том числе… Изменение маршрутов… может затянуть время подготовки (удара - Ред.)", - объяснил эксперт.

Напомним, 5 декабря стало известно, что на российской авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и на авиабазе "Дягилево" возле Рязани были взрывы. Позже появилась информация, что на базе "Энгельс" повреждены два бомбардировщика Ту-95, а на авиабазе "Дягилево" в результате взрыва бензовоза погибли три человека.

Массированные обстрелы Украины Россией - что нужно знать

Ранее российские захватчики не раз атаковали Украину ракетами и дронами. Враги 5 декабря совершили восьмую по счету массированную атаку на украинские объекты критической инфраструктуры. Захватчики в этот день запустили более 70 ракет, 61 из них уничтожена защитниками Украины.

"Прилеты" есть в ряде областей - Киевской, Винницкой и Одесской, повреждены объекты энергосистемы.

Утром 14 декабря захватчики запустили по Украине дроны-камикадзе. В Киеве и области ликвидырованы 13 из 13 вражеских дронов, повреждены пять домов.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предупредили, что у врагов есть ракеты еще на три-пять волн массированных атак.

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