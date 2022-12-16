Украинцев предупредили об угрозе массированного ракетного удара.

В пятницу, 16 декабря, утро для Украины началось с воздушной тревоги. Ее объявили во всех областях в связи с запуском россиянами ракет.

Украинцев настойчиво призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку Россия запускает ракеты с помощью стратегической авиации. Об этом в частности предупредил глава Николаевской ОВА Виталий Ким:

"Первые ракеты заходят. Не игнорируем тревогу".

Позже Ким добавил, что ожидается запуск около 60 российских ракет. "Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наша ПВО собьет 50+ минимум", — написал он.

В свою очередь, председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил об угрозе массированного ракетного удара.

По состоянию на 9:15 есть прилеты по энергетической инфраструктуре в нескольких областях, заявил глава Одесской ОВА Марченко.

В Киеве и области раздаются взрывы

Жители Киева и области слышны звуки взрывов. По предварительной информации, и в столице, и в регионе работает ПВО.

"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях", — написал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

В Киеве работают силы ПВО, подтвердили в городской военной администрации. Позже появилась информация и от мэра города Виталия Кличко:

"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях!"

Борисполь Киевской области переходит в аварийный режим работы. Критическая инфраструктура – на генераторах. Воду будут подавать по графику с 6:00 до 9:00, 18:00 до 21:00.

9:33 Еще взрыв в Киеве, в Днепровском районе, сообщил мэр Кличко.

Вблизи Бучи силами противовоздушной обороны сбита вражеская ракета, заявил городской голова.

9:44 "Взрыв в Голосеевском районе. Не покидайте укрытия! Атака на столицу продолжается", – написал мэр Киева.

Взрывы в Харькове

В Харькове после 8:40 прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, Россия обстреливает инфраструктурные объекты. "Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", — написал он.

Российские войска только нанесли по меньшей мере три удара по Харьковщине, сообщил глава ОВА Синегубов. "Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины", — заявил он. Позже Синегубов заявил, что есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковской области.

В Харькове полностью пропал свет, сообщает "Харьковоблэнерго".

Взрывы гремят в Днепропетровской области

В Кривом Роге на Днепропетровщине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспильного".

Враг поразил объекты в Кривом Роге, заявил Вилкул. "Кривой Рог. Имеются поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", — призвал жителей глава городской ОВА.

В ОП сообщают, что в Кривом Роге есть попадание в жилой дом. Зафиксированы разрушения, а под завалами могут быть люди.

Запорожье под прицелом врага

По информации журналистов "Суспильного", в Запорожье раздаются взрывы. По Запорожью нанесли уже около 12 ракетных ударов, заявил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Атака врага на Кировоградскую область

Сообщается об уничтожении двух ракет над Кировоградской областью. Об этом пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Взрывы в Полтавской области

"В Полтавской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ВСУ!" – написал председатель Полтавской ОВА Лунин.

Полтава утром 16 декабря осталась без электроэнергии, сообщил мэр города Александр Мамай.

В Виннице взрывы

В Виннице слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспильного".

Карта воздушных тревог по состоянию на 08: 11 16 декабря 2022 года

Сначала "покраснели" юго-восточные области Украины, но позже тревога начала "расползаться" и дальше.

По состоянию на 8:37 карта воздушных тревог выглядит так

В настоящее время воздушная тревога объявлена и в западных областях Украины.

Массированный обстрел Украины 5 декабря

5 декабря Россия совершила 8-ю массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Тогда украинская ПВО сбила 61 из более 70 ракет РФ.

Но, к сожалению, были и попадания ракет в энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

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