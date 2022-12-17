Игнат пояснил, что для ракетного удара не имеет значения погода, но для отслеживания результатов атаки и доразведки врагу нужно ясное небо.

В воздушных силах пояснили, что враг проводит несколько типов разведки перед нанесением ударов по Украине, включая социальные сети.

Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона. По его словам, перед ударом россияне изучают все: от спутниковой и космической до наземной и агентурной разведки. Также исследуются социальные сети и паблики.

"Они смотрят, каким образом проложить маршрут нового удара, неважно откуда они запускают ракеты с территории Каспия ли Волгодонске. Важно, как они полетят: через территорию Беларуси или возможно Молдовы, как они это делают, залетят неожиданно, пролетят по руслу реки и долетят туда, куда им нужно. Скажем, в Киев, как это вчера было", - сказал Игнат.

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Он пояснил, что для удара погода не имеет значения, но для отслеживания результатов ударов и доразведки врагу нужно ясное небо.

"Им нужна спутниковая съемка, что увидеть, как они это делают в режиме реального времени. Для этого вероятно вчера в небо был поднят самолет А-50 для радиолокационного обнаружения", - пояснил спикер.

Ракетные обстрелы РФ

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2022 года Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины.

Всего было запущено 76 ракет, из которых войска воздушных сил уничтожили 60.

Сообщалось, что особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только с Каспия, но и из Саратовской области, в районе Энгельса, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

Кроме того, пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты осуществили с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря.

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