"Повар Путина" отметил, что теперь необходимо закрепиться на уже оккупированных территориях.

Главарь частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно призвал Кремль объявить об окончании войны. Он считает необходимым уже закрепиться на временно оккупированных территориях Украины.

"Для власти (России - УНИАН) и для общества в целом необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант - это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задача СВО выполнена. Теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем запугивания другой ее части, которая сбежала в Европу. Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас российским войскам остается "намертво закрепиться, закогтися на тех территориях, которые уже есть". При это он заявил, что "если раньше Украина была частью бывшей России, то теперь это абсолютно национально-ориентированное государство", что является проблемой.

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Пригожин выступил против каких-либо переговоров с Киевом и считает лучшим вариантом – боевое столкновение. Он предположил, что если ВСУ достигнет успеха, то в России начнется упадок, что повлечет изменения в российском обществе.

ЧВК "Вагнер" на войне против Украины - что известно

Наемники "повара Путина", завербованные по российским тюрьмам, используются в войне против Украины в качестве "пушечного мяса". Так, "вагнеровцы" безуспешно уже не первый месяц пытаются захватить город-крепость Бахмут. Возле города поля усеянные трупами россиян, а Пригожин на фоне горы тел погибших заявил, что его наемники будут воевать до последнего.

Недавно онзаявил о якобы захвате более 80% Бахмута. В свою очередь спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг утверждения Пригожина. По его словам, россияне таким образом пытаются показать хоть какую-то победу в городе, который пытаются захватить в течение девяти месяцев.

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