Наши защитники контролируют гораздо больший процент территории Бахмута.

Ранее основатель российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы захвате более 80% Бахмута.

"Мы полностью сконцентрированы на Бахмуте, продолжая выполнять боевые задачи. В Бахмуте большая его часть - то есть более 80% - находится под нашим контролем, включая весь административный центр, заводы, фабрики, городскую администрацию. То, что осталось, - это часть многоэтажных жилых кварталов, где сделаны укрепрайоны. Под этими многоэтажками есть тоннели", - цитирует CNN заявление боевика.

В комментарии изданию спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый опроверг утверждения Пригожина. По его словам, россияне таким образом пытаются показать хоть какую-то победу в городе, который пытаются захватить в течение девяти месяцев.

Видео дня

"Это заявление Пригожина не соответствует действительности. Я только что связался с командиром одной из бригад, которая защищает город. Я могу с уверенностью заявить, что украинские силы обороны контролируют гораздо больший процент территории Бахмута. Пригожину нужно показать хоть какую-то победу в городе, который они пытаются захватить уже девять месяцев подряд, поэтому он делает такие заявления", - пояснил спикер.

Ситуация в Бахмуте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за текущие сутки отбили более 50 атак российских захватчиков. Продолжаются жестокие бои за город Бахмут Донецкой области.

Военный эксперт Петр Черник пояснил, что этот город является ключом к потенциальному освобождению нашей территории в сторону Северодонецка и Лисичанска.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковника Александр Сырский заявлял, что ВСУ истощили членов ЧВК во время боев.

Вас также могут заинтересовать новости: