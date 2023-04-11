Они отметили, что места захоронения "вагнеровских" наемников стремительно разрастаются.

Журналисты обнаружили уже семь кладбищ ЧВК "Вагнер", на которых в общей сложности захоронено по меньшей мере 995 человек. При этом кладбища стремительно разрастаются.

Издание Би-би-си отметило, что многие из похороненных - заключенные, которые должны были еще отбывать сроки в тюрьмах. При этом родственники по меньшей мере 42 захороненных не знали об их смерти и месяцами выясняли их судьбу.

Как сообщило издание, два новых места захоронения "вагнеровцев" обнаружены в Новосибирске и близ Иркутска. Так, в начале апреля волонтеры выявили на кладбище Новосибирска отдельный участок с 69 свежими могилами.

Видео дня

Журналисты сообщили, что чаще всего завербованных в ЧВК осужденных хоронили там, где живут их родственники, однако сейчас стало известно о нескольких десятках случаев, когда ликвидированных в Украине наемников, хоронили в других регионах и не сообщали родственникам.

Родственница одного осужденного, подписавшего контракт с ЧВК "Вагнер" сообщила изданию, что нашла его могилу в Иркутске. Там появился такой же отдельный участок, как в Новосибирске. "Нашего там похоронили, нам не сообщили - сказала изданию женщина. - Там много уже похоронено и еще при нас копали могилы". Местные жители говорят, что сейчас на одном из участков кладбища есть не менее 40 могил.

Кроме того, как отметило издание, в марте более 60 однообразных могил с символикой "Вагнера" были обнаружены в Свердловской области, а сейчас там 106 могил.

64 могилы с однотипными крестами были обнаружены местными жителями на кладбище села Николаевка Самарской области в начале марта, но теперь число могил выросло почти вдвое - до 102.

Также свежее кладбище было выявлено в начале февраля жителями подмосковного поселка Фряново. Там были 22 могилы ликвидированных наемникв. По словам жителей поселка, никто из захороненных им не был знаком. Би-би-си удалось связаться с семьями двух наемников - они подтвердили, что мужчины были заключенными. Один был родом из Таджикистана, другой - из Кыргызстана. Оба перестали выходить на связь в октябре, но о их смерти родственники не знали.

Кроме российских регионов, кладбище "вагнеровцев" обнаружено также и во временно оккупированном Луганске. В феврале там насчитывалось 42 могилы, но с тех пор на этом кладбище появилось еще 36 могил.

Однако, как отмечает издание, самое крупное и самое известное кладбище ЧВК "Вагнера" находится в станице Бакинской. По состоянию на 2 апреля там насчитывалось 607 могил, и их число продолжает быстро увеличиваться.

"Вагнеровцы" на войне в Украине

В ряды "Вагнера" заключенных начали активно вербовать осенью прошлого года. Сам финансист ЧВК Евгений Пригожин ездил по колониям и вербовал осужденных вступать в его компанию. А после нового года стала поступать информация о том, что наемники "Вагнера" особенно заключенные массвого гибнут в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: