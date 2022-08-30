Многих в окружении Путина не удовлетворяет его ведение войны против Украины.

Существуют риски быстрого смещения с поста российского президента Владимира Путина. Но в таком случае власть могут захватить желающие крупной мировой войны "ястребы".

Об этом в эфире FREEDOM рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Грозев считает, что в настоящее время у Путина нет стратегии продвижения оккупационных войск и ему "каждый день приходится ее переписывать", "ему приходится напрямую работать с полевыми командирами".

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"Самый страшный сценарий – когда именно "крыло" "ястребей" (захватит) политическую власть… Есть риск, что крыло, считающее, что нужно полную мобилизацию делать, возьмут власть – это худший вариант для всего мира", - отметил Грозев.

В то же время вариант, по которому Путин теряет власть медленно, журналист считает вариантом получше.

Об активизации "ястребей" в окружении Путина свидетельствует безнаказанная критика действий главнокомандующего в соцсетях рашистскими блогерами.

"Посмотрите на повышение смелости этого крыла. Они же говорят через своих спикеров, в том числе Гиркина, они начитают все больше открыто критиковать Путина, они все больше говорят, что надо бомбить и Запад, а не только "центр принятия решений". Они продолжают писать, они на свободе – значит, у них есть крыша. Я считаю, что это довольно опасный сценарий", - сказал Грозев.

Отвечая на вопрос, есть ли преемник у Путина, Грозев допустил, что на посту президента может себя видеть первый замглавы ГРУ Владимир Алексеев.

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.

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