В Штатах отмечают, что Россия исторически не достигала целевых показателей численности личного состава.

США считают, что указ президента России Владимира Путина об увеличении численности российских вооруженных сил с 1,9 до 2,04 млн человек "вряд ли увенчается успехом".

"Россия исторически не достигала целевых показателей численности личного состава", — заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает CNN.

Чиновник добавил, что "любой дополнительный персонал, который Россия сможет собрать к концу года, может фактически не увеличить общую российскую… боевую мощь" из-за мер, принятых Россией для увеличения набора, таких как "отмена верхнего возрастного предела для новобранцев, а также путем вербовки заключенных".

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"Многие из этих новобранцев были замечены как пожилые, непригодные и плохо обученные", — сказал чиновник, который повторил, что до вторжения России в Украину России "может уже не хватать 150 000 человек для своей цели в миллион человек".

Напомним, Путин увеличил штатную численность военнослужащих. Согласно опубликованному в сети документу, указ подписан российским президентом 25 августа. Он вступит в силу с 1 января 2023 года.

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