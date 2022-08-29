На обнародованном видео оккупант утверждает, что ВСУ уже прорвали первую линию обороны.

Некоторые подразделения оккупационных войск России под давлением ВСУ уже бегут с занимаемых позиций на Херсонщине.

Об этом сообщили в оперативной группировке войск "Каховка".

Речь идет о 109-м полке так называемой "ДНР", который покинул свои позиции, а также российских десантниках, которые были их поддержкой, однако бежали с поля боя. На обнародованном видео один из оккупантов жалуется, что ВСУ уже провали первую линию обороны и обстреливают позиции россиян из танков, артиллерии и авиации.

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"Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины крайне непростая. Великие и ужасные HIMARS уничтожили практически все крупные мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались лишь пешеходные переходы. Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории", - комментируют ситуацию на поле боя в ОГВ "Каховка".

Там также обнародовали карту, на которой можно увидеть, как именно удалось нарушить логистику врага.

ДОПОЛНЕНО. Позже информацию о бегстве указанных вражеских подразделений с поля боя подтвердила "Суспильному" руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В комментарии "Громадському" Гуменюк добавила, что ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях юга Украины.

Ранее сегодня в Генштабе сообщили, что на Южнобугском направлении российские оккупанты основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск.

Накануне в ОК "Пивдень" отчитались об уничтожении вражеских систем "Ураган" и "Панцирь", а также четырех десятков оккупантов. Также сообщалось об уничтожении установок С-300, которыми русские обстреливали Николаев.