По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Запорожье.

Об этом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет. Пока не зафиксировано значительных разрушений на объектах инфраструктуры. Продолжается уточнение последствий удара", - подчеркнул Старух.

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"Все отстроим, сделаем еще лучше. Призываем не пренебрегать правилами воздушной тревоги и неразглашения информации", - добавил он.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги уже не раз обстреливали Запорожье и область, были жертвы и пострадавшие.

28 августа Александр Старух сообщал, что на протяжении шести часов произошло более 200 прилетов по городу Орехов, были раненые.

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