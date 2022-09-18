Он уверен, что завербованные заключенные не смогут заменить полноценных военных на фронте.

Президент РФ Владимир Путин собирает войско из заключенных, чтобы отправить их на войну в Украину. Это происходит не только из-за нехватки военных.

В чем заключается план диктатора - рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире FREEДОМ.

Он уверен, что зэки не смогут заменить полноценных военных на фронте.

"Для людей, которые отбывают наказания, во-первых, сотрудничество с органами государственной власти - это не очень правильный и корректный шаг в их субкультуре. К стати, необходимо напомнить историю штрафбатов в советские времена. Ведь тогда фактически штрафные батальоны и места отбывания наказания разделились: были те, кто поддержал штрафбаты, а были те, кто остался. А потом те, кто вернулся, мы знаем, во что это вылилось: в огромные бунты, кровопролития и тд. Сейчас конечно же будет часть тех, кто согласится, кто пойдет воевать под разными предлогами: кто-то заработать, кто-то получить амнистию, а кто-то под предлогом того, что можно будет награбить (думаю, свободу действий в этом плане им тоже пообещали)", - говорит Мусиенко.

Но, по его словам, есть и другие случаи.

"Буквально вчера я прочитала рассказ одного из российских правозащитников, который описал случай, как в республике РФ Марий Эл принудительно двоих заключенных вывели, посадили в "воронок", вывезли в аэродром и далее на военные сборы. То есть даже в принципе не давали никакого выбора и ничего не спрашивали. Такие случаи тоже есть", - говорит эксперт.

Вместе с тем, по его словам, несмотря на все эти "пригожинские" туры по российским тюрьмам, оккупанты начали рассылать повестки резервистам по всей территории России и их призывают на военные сборы.

"Это в первую очередь происходит по двум организациям: организация сухопутных войск военно-патриотического движения "БАРС" и организация военно-морских сил РФ "Тигр". Конечно же, одними заключенными войну не выиграть. Их опасность на поле боя не такова, как у профессиональных военных. Их опасность исходит как раз для мирного населения на оккупированных территориях. Потому что очень часто это заканчивается грабежами, убийствами, драками и так далее. Как метод устрашения для оккупированных территорий и людей там, этих людей (зэков - УНИАН) могут использовать там. Но как метод участия в боевых действиях, как военнослужащих - нет", - уверен Мусиенко.

Заключенные на войне в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию мужчин для войны против Украины. Согласго сообщениям Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают вербовать "новобранцев" среди заключенных и людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

По данным некоторых СМИ, владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

На днях в Сети появилось видео с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, отснятое в одной из российских колоний, когда тот призвал заключенных вступать в добровольческие батальоны для войны против Украины.

Российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенных.

Комментируя ситуацию с вербовкой заключенных, Пригожин отметил: "Те, кто не хочет, чтобы в ЧВК воевали заключенные, детей своих на фронт отправьте. Или ЧВК и зэки, или ваши дети – решайте сами".

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