Осужденных к лишению свободы сразу бросают на фронт.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm узнало, как завербованые заключенные из российских колоний и тюрем попадают на войну в Украине.

Как стало известно InformNapalm, заключенные, которых вербует "повар Путина" Евгений Пригожин в различных исправительных колониях и тюрьмах России, централизованно перебрасывают на военный аэродром Миллерово.

Там отмечают, что многочисленные OSINT-исследования InformNapalm подтверждают, что Миллерово с 2014 используется российскими войсками как логистический хаб для отправления на войну в Украину.

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"Прямо в тюремных робах, уже там переодевают в российскую военную форму. Из Миллерово их развозят автомобильным транспортом дальше уже в зону боевых действий. Исходя из этих показаний, никто не проводит с зеками военного слаживания, а сразу бросают их на фронт", – говорится в сообщении.

Заключенные на войне в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию мужчин для войны против Украины. Согласго сообщениям Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают вербовать "новобранцев" среди заключенных и людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

По данным некоторых СМИ, владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

На днях в Сети появилось видео с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, отснятое в одной из российских колоний, когда тот призвал заключенных вступать в добровольческие батальоны для войны против Украины.

Российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенных.

Комментируя ситуацию с вербовкой заключенных, Пригожин отметил: "Те, кто не хочет, чтобы в ЧВК воевали заключенные, детей своих на фронт отправьте. Или ЧВК и зэки, или ваши дети – решайте сами".

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