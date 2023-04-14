Так, в Госдуме создали рабочую группу, которая должна придумать, как запретить "иноагентам" и уехавшим артистам зарабатывать в России.

Российский оператор мобильной связи "МТС" с июня решил запретить своим сотрудникам работать удаленно из-за границы.

Об этом пишет портал "Спектр" со ссылкой на источники в компании. "МТС" собирается закрыть удаленный доступ к корпоративным ресурсам для сотрудников, находящихся в других странах, из-за чего они не смогут работать.

"Им предложено вернуться в Россию. В противном случае договор с ними будет расторгнут", - рассказал источник.

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По словам другого источника издания, такое решение было принято руководстве "МТС" еще в конце марта. "Новые требования касаются работников всех подразделений МТС", - отметил он.

Тем временем вице-спикер нижней палаты Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что российские депутаты собираются найти способы запретить "иностранным агентам" и уехавшим артистам, выступающим против войны с Украиной, получать доходы в России. "Негоже зарабатывать деньги в стране, которую ненавидишь", - считает Толстой.

Он также рассказал о "доказанных фактах поддержки" Вооруженных сил Украины за счет денег, заработанными в России. Депутат страны-агрессора считает, что задача группы - "найти справедливое решение в этой крайне тонкой и деликатной сфере".

По его словам, структуру возглавит зампред Госдумы Ирина Яровая. Имена других участников он не назвал, а позже и вовсе удалил пост из своего телеграм-канала.

Другие новости России

Как сообщал УНИАН, ранее на фоне введения электронных повесток в Госдуме предложили сбежавшим из РФ военнообязанным вернуться и "отдать долг родине".

Тем временем, агентура РФ раскрыла свои "сети" для россиян, которые наивно понадеялись избежать бесед с правоохранителями по возращению в Россию после бегства от мобилизации за границу. ФСБ хотела получить объяснения от жителей Омской области, с какой целью они ранее выезжали за пределы РФ.

А вот сам директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы при поддержке Запада вербуют российскую молодежь для "совершения диверсий и терактов на территории страны", в частности - поджогов военкоматов.

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