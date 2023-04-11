Александр Бортников заявил, что Украина вовлекает молодежь в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы при поддержке Запада вербуют российскую молодежь для "совершения диверсий и терактов на территории страны".

"В условиях проведения Россией "специальной военной операции" украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность", - сказал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его словам, с начала масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ФСБ предотвратила 118 преступлений "террористической направленности", исполнителями которых были молодые люди.

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