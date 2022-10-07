БПЛА со снарядом для гранатомета запустили сегодня утром неподалеку от самой части - с территории Украины в Россию он не влетал.

В России вблизи Калуги взорвался беспилотник над взлетно-посадочной полосой воинской части.

Об этом информирует Mash.

По данным источника, это была диверсия. БПЛА со снарядом для гранатомета запустили сегодня утром неподалеку от самой части - с территории Украины в Россию он не влетал. Его целью было уничтожить взлетно-посадочную полосу аэродрома Шайковка. Полоса была повреждена, но ее уже отремонтировали.

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Пострадавших среди людей нет. Органы власти официальных комментариев пока не давали.

"Бавовна" в России: что надо знать

С начала полномасштабной войны на территории страны-агрессора часто раздаются взрывы.

В частности были прилеты в Белгород. В Курске также были диверсии.

Кроме вышеупомянутого, после объявления мобилизации в России начались акты саботажа. 26 сентября мужчина открыл огонь в военкомате в Иркутской области. Население РФ убегает от призыва.

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