В населенном пункте слышны также взрывы и стрельба.

В Курской области (Россия) местные сообщают о пожаре и взрывах.

Ряд сообщений и жалоб появились в региональных Telegram-каналов.

По словам очевидцев, горит строение площадью 200 квадратных метров. На место происшествия выехали спасатели.

Согласно отдельным сообщениям, в населенном пункте слышны также взрывы и стрельба.

Вечером, 17 июля, российские военные попросили жителей области сохранять спокойствие: "Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках "СВО" (войны - УНИАН) на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы".

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке страны. По сообщению Генштаба, 16 июля украинские силы отбили попытки штурмов врагом на Славянском и Бахмутском направлениях.

Вместе с тем ВСУ продолжают эффективно уничтожать склады с боеприпасами противника на оккупированных территориях. В Пентагоне считают, что наступление РФ значительно замедлилось именно благодаря использованию Украиной систем HIMARS.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ оккупантам активизировать бои на "всех направлениях", что журналисты The New York Times оценили как сигнал перехода Россией к более агрессивной фазе войны.

В то же время, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Путин отдал приказ захватить Харьков, о чем свидетельствует активизация обстрелов области русскими войсками.

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