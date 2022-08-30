В сети появились видео "прилетов" в российском Белгороде.
Также в российских Telegram-каналах начались публикации видео и фото с огромной очередью людей, которые столпились перед входом на железнодорожный вокзал города.
В пропагандистских СМИ и каналах сообщают, что стопотворение вызвано ремонтом путей на станции, а "прилет" в городе пытаются выдать за работу ПВО - якобы видео, опубликованное в сети, идет задом наперед.
Сообщается также, что взрывы были слышны со стороны аэродрома.
Напомним, в западной разведке считают, что военные объекты в российском Белгороде являются законными целями для украинской армии.
Неназванный чиновник подчеркнул, что украинские атаки в тылу армии РФ оказывают "значительное психологическое воздействие на российское руководство".
Также он объяснил атаки "сочетанием невероятно храбрых людей и новых возможностей".