Поджигателю удалось скрыться, его сейчас ищут.

В Подмосковье неизвестный пытался поджечь здание на территории воинской части. Он кинул четыре "коктейля Молотова".

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Поджигатель выбрал целью нежилой барак на территории воинской части в деревне Зюзино Раменского района. Ночью он подошел к нему и кинул в окно барака четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Две из них разбились и загорелись, повредив обшивку здания. Другие две даже не разбились (позже их нашли сотрудники полиции).

Видео дня

Поджигателю удалось скрыться, его сейчас ищут.

Мобилизация в России: курьёзы

Вас также могут заинтересовать новости: