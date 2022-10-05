В Подмосковье неизвестный пытался поджечь здание на территории воинской части. Он кинул четыре "коктейля Молотова".
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Поджигатель выбрал целью нежилой барак на территории воинской части в деревне Зюзино Раменского района. Ночью он подошел к нему и кинул в окно барака четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Две из них разбились и загорелись, повредив обшивку здания. Другие две даже не разбились (позже их нашли сотрудники полиции).
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Поджигателю удалось скрыться, его сейчас ищут.
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