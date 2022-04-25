Советник главы ОП отметил, что некоторые страны все еще финансируют терроризм, покупая российскую нефть.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал серию пожаров в России, напомнив о карме за убийства украинским детей.

Об этом он написал в Twitter.

"Белгород, "Москва", Брянск. Постоянные "производственные эксцессы". И как тут не поверить в карму за убийства детей? Интересно другое. Много кто еще готов закрывать глаза на финансирование терроризма, покупая нефть. Но должна ли Европа зависеть от страны, где все постепенно самоуничтожается?",- написал Подоляк.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 апреля в российском городе Брянск загорелась нефтебаза.

Отмечалось, что на базе загорелись резервуары. Местные жители рассказали, что слышали взрывы.

В связи со случившимся в Брянске начали эвакуировать людей, живущих возле горящей нефтебазы.

В то же время 1 апреля стало известно, что в российском городе Белгород загорелась нефтебаза. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате пожара - это работники нефтебазы.

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