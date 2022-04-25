Причина пожара на нефтебазе в Брянске пока неизвестна.

В российском городе Брянск загорелась нефтебаза.

На нефтебазе в Брянске загорелись резервуары, пишет Telegram-канал ТАСС со ссылкой на сведения правительства Брянской области.

В районе местной нефтебазы были взрывы и пожар, сообщает в мессенджере Baza, ссылаясь на данные местных жителей.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram написал, что в Брянске начали эвакуировать людей, которые живут возле горящей нефтебазы.

"Причину происходящего полицейские не объясняют. Сейчас к месту едут спасательные службы со всего города", - добавил он.

Стоит отметить, что Брянск находится в 100 км от Украины, в которую войска РФ вторглись рано утром 24 февраля.

Напомним, 1 апреля стало известно, что в российском городе Белгород загорелась нефтебаза. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате пожара - это работники нефтебазы.

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