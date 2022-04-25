Густой дым над военным объектом удалось снять очевидцам.

В российском Уссурийске произошел пожар на военной авиабазе. Страна-агрессор событие не комментирует, но очевидцы сообщают о густом черном дыме над военным объектом.

Об этом сообщает InformNapalm в Telegram.

Пожар удалось снять случайным очевидцам. На кадрах виден столб черного дыма над базой. Причины возгорания пока неизвестны.

"В России в Уссурийске на местную авиабазу сошел благодатный огонь. Что-то орки в последнее время стали слишком часто курить в неположенных местах. P. S. Обратите внимание на нищету вокруг. Не удивительно, что они приезжают в Украину и удивляются тому, как люди здесь живут", – сообщили в InformNapalm.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 апреля в российском городе Брянск загорелась нефтебаза.

Отмечалось, что на базе загорелись резервуары. Местные жители рассказали, что слышали взрывы.

В связи со случившимся в Брянске начали эвакуировать людей, живущих возле горящей нефтебазы.

Вас также могут заинтересовать новости: