Россияне узнают погибшего главаря "вагнеровцев" в случайных людях.

Россияне до сих пор не могут поверить в гибель главаря "Вагнера" Евгения Пригожина. Его узнают посреди толпы и даже в плацкарте.

Как сообщает "База", две недели назад самолет Пригожина разбился, следствие официально подтвердило факт его гибели, но россияне подозревают, что это лишь конспирация.

Главаря ЧВК "Вагнер" узнают на улицах у случайных прохожих. В частности, за это время мужчин, похожих на Пригожина видели в магазине, на улице, на школьной линейке и даже в палцкартном вагоне поезда.

Гибель Пригожина

23 августа 2023 года в Тверской области (РФ) разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге, похороны прошли в закрытом формате.

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