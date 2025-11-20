Сегодня, 20 ноября, украинцы впервые отметят новый праздник.

20 ноября - знаменательная дата для украинцев, ведь у нас появился новый праздник сегодня в Украине. В 2025 году мы отметим его впервые. Несколько торжеств наступает на международном уровне, а давние обычаи запрещают гневаться.

Какой сегодня праздник церковный

Архиепископа Прокла Константинопольского и чудотворца Григория Декаполита верующие чтят по новому стилю. В старом календаре сегодня праздник праведного Феодота Анкирского, покровителя творчества и ручного труда.

Какой сегодня праздник в Украине

Теперь ежегодно 20 ноября в нашей стране будет наступать День защиты детей, который раньше был 1 июня. Владимир Зеленский подписал указ, по которому праздник будет отмечаться одновременно с Международным днем ребенка. Именно в ноябрьскую дату теперь нужно поздравлять мальчиков и девочек.

Какой сегодня праздник в мире

Помимо детского торжества ООН отмечает 20 ноября День индустриализации Африки. Его цель - повысить уровень жизни на африканском континенте и способствовать развитию бизнеса.

Ещё один важный праздник сегодняшней даты - День философии. На планете чествуют науку, которая заложила основы морали и теории государства.

Важно также упомянуть остальные всемирные праздники сегодня: День отказа от курения, День книги рекордов Гиннеса, День педиатра, День памяти жертв трансфобии.

Какой праздник 20 ноября народный

К этой дате в давние времена уже наступали устойчивые морозы. Об этом упоминают многие погодные приметы:

гололед на дорогах сулит затяжные морозы;

выпал первый снег - больше не будет тепла;

если прилетели снегири, то наступила настоящая зима;

туман утром появился - ждите потепления.

Согласно верованиям наших предков 20 ноября - праздник, удачный для уборки, ремонта и избавления от ненужных вещей. Для крепкого здоровья стоит постирать и высушить на солнце вещи. Также день считается счастливым для покупки - новые вещи долго прослужат.

Православные обычаи дня обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник. Святому Проклу молятся о помощи в семейных делах, примирении между враждующими, решении старых проблем.

Что нельзя делать сегодня

В праздник сегодня под запретом ругань, злость, крики и другие проявления негативных эмоций. Не стоит лгать, а также спешить и брать на себя слишком много обязанностей, иначе ни в чем не преуспеете. Не рекомендуется заниматься рукоделием - поделки получатся неудачными.

