20 ноября геомагнитная обстановка будет спокойной.

В ближайшее время магнитная обстановка будет в целом спокойной. Влияние предыдущей корональной дыры снижается, поэтому солнечный ветер почти вернулся к обычным показателям. об этом сообщает Британская геологическая служба.

Однако 21 ноября на Землю может прийти новый поток высокоскоростного солнечного ветра от другой корональной дыры. Из-за этого возможны кратковременные возмущения магнитосферы и эпизоды слабых магнитных бурь уровня G1.

В целом же сегодня и в ближайшие дни геомагнитное поле останется спокойным, существенных колебаний не ожидается.

Видео дня

Магнитные бури - что важно знать

Когда на Солнце происходят вспышки или открываются корональные дыры, поток заряженных частиц усиливается и достигает нашей планеты. В результате магнитное поле начинает колебаться, создавая условия, которые мы и называем бурей.

Такие колебания чаще всего остаются незамеченными для людей, однако чуткие к изменениям погоды могут ощущать усталость , головную боль, нарушение сна или легкое недомогание. Техника реагирует по-своему: возможны перебои связи, колебания в работе навигационных систем и даже отклонения в энергосетях.

Несмотря на это, магнитные бури — часть природного цикла, который повторяется регулярно. Ученые внимательно следят за солнечной активностью, чтобы вовремя предупреждать про возможные возмущения. Правильный режим дня, отдых и достаток воды помогают легче переживать такие периоды.

