В православный праздник сегодня просят удачи в поездках.

20 ноября по новому церковному календарю в Украине чтут память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Традиции, приметы и запреты этой даты, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православный праздник 20 ноября (по старому стилю - 3 декабря) посвящен памяти святителя Прокла, который был архиепископом Константинопольским.

Прокл жил в V веке. Он был родом из благочестивой семьи и с раннего возраста изучал Священное Писание и молитвы. Со временем Прокл стал ближайшим учеником святителя Иоанна Златоуста. Тот научил Прокла ясности мысли и яркой речи, благодаря этому он стал проповедником. По рекомендации учителя Прокла назначили диаконом, а затем и пресвитером.

Когда Златоуста изгнали из Константинополя, то Прокл тоже ушел из города и стал епископом Кизика. Со временем его назначили архиепископом - по просьбе константинопольской паствы. Прокл 12 лет стоял во главе церкви и укреплял позиции православия, а также добился перенесения мощей Иоанна Златоуста в Константинополь.

Известен был Прокл и своими чудесами. Как-то во время сильного землетрясения он попросил всех выйти на улицу и молиться. Предание говорит, что во время этой всеобщей молитвы святой вознес на небо юношу. Тот вскоре вернулся и рассказал, что видел ангелов, которые молились и передал их слова: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас". Народ стал повторять молитву ангелов, и землетрясение прекратилось. Святитель Прокл дожил до глубокой старости.

Согласно новому церковному календарю 20 ноября также отмечают предпразднство одного из 12 самых больших церковных торжеств - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Накануне в церкви начинают читать молитвы, которые посвящены будущему празднику, и готовиться к нему.

Какой сегодня православный праздник еще согласно новоюлианскому стилю:

вспоминают мученика Дасия Доростольского;

мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия;

священномучеников Нирсу, епископа, Иосифа, его ученика, Иоанна, Саверия, Исакия, Ипатия, епископов Персидских,

а также мучеников Азата, Сасония, Феклу, Анну и других.

Какой праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю 20 ноября вспоминают мученика Феодота Анкирского - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и историю этой даты.

О чем помолиться, обычаи дня, что сегодня нельзя делать

К святому Проклу обращаются с молитвами о мире в семье, просят удачи в дороге и защитить от болезней.

В народе день называют Проклов, он связан с чистотой и порядком. Согласно древним поверьям, стирка в этот день помогает "очистить" дом от неприятностей и недугов. День считается удачным для обновления дома, следует избавиться от всего старого, чтобы "дела пошли в гору".

Церковь в этот день предостерегает от ссор, грубости, обмана, лени, советует быть сдержанными, помогать ближним и не поддаваться отчаянию.

По народным приметам сегодня нельзя спешить: спешка и суета могут привести к ошибкам и "увести удачу из дома". Не советуют начинать сложные дела, а работать можно только до обеда - после обеда положено готовиться к большому празднику.

Продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя устраивать шумные застолья и распивать алкоголь. Согласно календарю питания, постящимся в этот день разрешаются блюда с маслом и рыба.

Приметы на 20 ноября

По погоде в Проклов день можно судить, когда выпадет снег, начнутся морозы и каким будет урожай:

вороны громко галдят - пойдет снег;

петухи поют - к теплу;

куры рано идут на насест - начнутся морозы;

снег идет целый день - к заморозкам;

снегири поют - начнется вьюга.

Наблюдают за домашними животными: если они не хотят выходить на улицу - точно будет мороз.

