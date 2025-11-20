Сейчас интерес к ядерной энергии растет.

Ракеты с ядерным двигателем ломают стереотипы о традиционных ракетах. Они не используют химическое топливо.

Как рассказывает ресурс BGR, в этой технологии ключевым элементом является прямоточный воздушно-реактивный двигатель. В сочетании с ядерной энергией он обеспечивает взрывную скорость ракеты, а также очень большую дальность ее полета.

Сейчас интерес к ядерной энергии растет. Не так давно страна-агрессор Россия заявила, что успешно испытала ракету с ядерным двигателем. Соединенные Штаты Америки же планируют построить ядерные реакторы нового поколения. Но есть веская причина, почему ракеты с ядерным двигателем не используются – сама по себе ядерная энергия является рискованной и опасной.

Видео дня

"Установка ядерного реактора внутри ракеты, которая будет лететь с большой скоростью, может привести к катастрофе. Ядерные реакторы сложны в строительстве и обслуживании. Если во время полета что-то пойдет не так, ракета может взорваться, не достигнув цели", – объясняют авторы.

Как работают ракеты с ядерным двигателем

Ракета с ядерным двигателем работает подобно крылатой ракете, которая летит по заранее заданному маршруту. Но, как уже было сказано ранее, вместо обычного химического двигателя внутреннего сгорания, эти ракеты используют прямоточный воздушно-реактивный двигатель.

"Сначала самолет или обычное топливо доводит ракету до минимальной скорости. Воздушные впускные отверстия на ракете сжимают и нагревают окружающий воздух, который затем дополнительно нагревается в результате реакции распада ядерного ядра. Когда этот горячий воздух под давлением расширяется, он действует как рабочее топливо", – объясняют авторы.

Отмечается, что ядерное топливо обеспечивает гораздо больше энергии на единицу массы, чем химическое топливо. К тому же, такая энергия долговременная.

Агрессор Россия утверждает, что во время испытания ракеты "Буревестник" полет составил 8700 миль (14000 км) за 15 часов. В случае успеха это оружие будет чрезвычайно опасным.

Какие риски несет использование ракет с ядерным двигателем

Ракеты с ядерными двигателями не очень распространены. И на это есть своя причина.

Авторы материала напоминали, что когда Россия испытывала похожую ракету в 2019 году, она взорвалась. Тогда погибло семь человек, а в атмосферу попала радиация.

В целом эта технология несет в себе много опасностей. Из-за того, что ядерные двигатели тяжелые, они не очень подходят для скоростных ракет, объясняет издание. К тому же, они могут перегреваться.

Сами по себе ядерные двигатели являются очень чувствительными. Катастрофические последствия могут иметь даже такие факторы, как погода, птицы в воздухе или другие препятствия. Также существует обеспокоенность тем, что такие ракеты выбрасывают радиоактивные выхлопы, что представляет угрозу для всех и всего на пути их полета.

Существует также проблема долгосрочного хранения таких ракет.

"Ракета с ядерным двигателем не будет разработана и запущена мгновенно. Если что-то случится с ней во время хранения или если враг узнает, где она хранится, и атакует, последствия будут нехорошими. На самом деле, любая неисправность ракеты с ядерным двигателем может навредить стране, которая ею владеет. Это открывает вопрос, стоит ли риск вознаграждения", – констатируют авторы материала.

Напомним, ранее мы рассказывали об истребителе, который может нести наибольшее количество ракет за раз. Речь о самолете Boeing F-15EX Eagle II. Он может одновременно нести до 22 ракет класса "воздух-воздух", что является рекордным количеством для боевых самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: