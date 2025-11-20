'Труха Украина' подытоживает шесть лет работы и благотворительной деятельности

Медиагруппа "Труха Украина" отмечает шестую годовщину своей работы и подводит ключевые результаты деятельности.

За это время проект вырос от одного телеграмм-канала до крупнейшего украинского медиасообщества с аудиторией более 8,7 миллиона человек.

Главный канал "Труха Украина" стабильно остается ведущей информационной площадкой страны, обеспечивая оперативное информирование подписчиков в режиме реального времени.

Видео дня

ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года команда работает непрерывно, чтобы украинцы имели доступ к ключевым новостям даже в самые сложные дни.

Параллельно с информационной деятельностью "Труха Украина" системно развивает направление волонтерства и благотворительности .

За шесть лет поддержку получили более 30 воинских частей, среди них "Азов", Третья штурмовая, "Хартия", подразделения спецназначения и другие формирования Вооруженных сил Украины.

Благодаря совместным усилиям Благотворительного Фонда "Труха Украина" и неравнодушных граждан удалось собрать более 62 500 000 гривен. К этой сумме команда добавила 22 000 000 гривен собственных средств .

Организация также реализовала десятки гуманитарных инициатив, используя ресурсы и финансирование самой команды.

ТРУХА ДАРИТ ЖИЛЬЕ: СБОР ЗАЯВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Отдельным направлением стала помощь семьям, которые потеряли жилье в результате войны.

"Труха Украина" покупает квартиры за свой счет, направляя на это прибыль проекта. Две семьи из Харькова уже получили жилье, выбранное ими самостоятельно.

Продолжается сбор заявок от тех, кто оказался в сложных обстоятельствах: многодетных семей, одиноких родителей, семей с людьми с инвалидностью, а также семей погибших или пропавших без вести военных. Подать заявку можно по ссылке https://bit.ly/4hn1Zec.

Шесть лет деятельности "Трухи" - это рост, ежедневная работа и доверие аудитории, благодаря которой команда продолжает свой путь и готовит новые проекты.