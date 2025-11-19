Осадков станет меньше, снега уже не будет, а температура чуть повысится.

В середине недели погода в Украине улучшится. Ночь будет теплее, днем тоже температура чуть повысится. Благодаря этому мокрого снега уже не ожидается, только на юге, востоке и в Днепропетровской области еще пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -2°, днем +7°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +8°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +7°.

В Тернополе 20 ноября ночью будет -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.

В Виннице завтра будет -1°...+8°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+7°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодняа будет ночью -1°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+8°, облачно с прояснениями.

В Одессе 20 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +13, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +16°, дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +6°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°, дождь.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +8°...+19°, дождь.

В Краматорске завтра будет опасмурно, дождь, температура ночью +3°, днем 8°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +2°, днем +6°, дождь.

20 ноября - какой праздник, приметы погоды

20 ноября - Григорий Зимоборец. По приметам, если ветер в этот день дует с юга, то зима будет короткой, а весна придет рано.

