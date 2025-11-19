Украинский лидер может приехать в Вашингтон для обсуждения нового плана США, если захочет.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планировал посетить Анкару 19 ноября и провести трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил изданию Axios официальный представитель США.

Американский чиновник заявил, что встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договорённостей, достигнутых с советником президента Украины по нацбезопасности Рустемом Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа.

Отмечается, что вместо этого Зеленский ехал в Анкару с другим планом, разработанным совместно с европейскими партнёрами, который "Россия никогда не примет", сказал американский чиновник.

Украинский чиновник сообщил, что встреча была отложена, поскольку Зеленский попросил обсудить план в более широком формате, включая европейские страны.

В свою очередь другой американский чиновник заявил, что еще одной причиной переноса встречи стал внутриполитический скандал на Украине, связанный с расследованием коррупции в компании "Энергоатом"

По словам чиновника, что Трамп уполномочил Уиткоффа попытаться достичь соглашения с Зеленским в Турции и поддержал решение отменить встречу с президентом Украины.

"Теперь мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского", - заявил американский чиновник.

Он также заявил, что украинский лидер может приехать в Вашингтон для обсуждения нового плана США, если захочет.

Новый "мирный план" администрации Трампа

По данным СМИ, план предусматривает сдачу России всей Донецкой области, признание Крыма и Донбасса российскими и заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Работу над новым планом окончания войны Стив Уиткофф. Российскую сторону представлял спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев, который уже заявил, что "позиция России впервые по-настоящему услышана".

Зеленский заявил, что только Трамп и США имеют достаточную силу, чтобы война в Украине закончилась.

"Для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку. Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут дать результат", - отметил он.

