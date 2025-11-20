По словам звезды, сейчас его финансовое положение "не самое лучшее".

Спустя семь лет после скандала с обвинениями в домогательствах известный оскароносный американский актер Кевин Спейси заявил, что остался без дома и "живет в отелях", пишет Page Six.

"Я живу в отелях, в Airbnb, я нахожусь там, где есть работа… У меня буквально нет дома, именно это я и пытаюсь объяснить", - сказал он.

По словам звезды, сейчас его финансовое положение "не самое лучшее". Вместе с тем он добавил, что дело "никогда не доходило" до банкротства.

"Поступлений почти нет, а расходы огромные", - признался актер.

Говоря же о своей "отмене" в Голливуде, Спейси сказал: "Ты просто проходишь через это… Странным образом я чувствую, что вернулся туда, откуда начинал, когда просто ехал туда, где есть работа".

Напомним, 66-летнего актера Кевина Спейси обвинили в неподобающем поведении или домогательствах более 30 мужчин. Первые заявления появились в 2017 году. В июле 2023 года Спейси признали невиновным по делу о нападениях на четырех мужчин в Великобритании, а в 2022 году - не несущим ответственности в гражданском иске в Нью-Йорке.

