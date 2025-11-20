Во время соединения Солнца с Меркурием шансы на успех будут на их стороне.

После 20 ноября 2025 года наступает момент, когда у трех знаков Зодиака начинает налаживаться жизненная ситуация. Соединение Солнца и Меркурия приносит ясность, улучшает коммуникацию и делает наши мысли быстрыми, а реакции точными. В этот период мы ощущаем себя собранными, понимающими и готовыми действовать, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Эти знаки почувствуют, как правильные контакты превращаются в реальные возможности. 20 ноября все неожиданно начнет складываться гармонично. Четверг станет началом новой, более удачной полосы, и пришедшая поддержка сохранится как минимум на неделю, а возможно и до конца года.

Пора принимать новые шансы и не сомневаться в их ценности. Лучшее решение сейчас - довериться происходящему и смело шагнуть вперед.

Близнецы

20 ноября для вас, Близнецы, станет необычным днем. Соединение Солнца и Меркурия приносит вам возможность, которую вы даже не рассматривали, и она появляется именно тогда, когда вы готовы ее принять.

Используйте все, что открывается, с уверенностью и спокойствием. Ваша острота ума и способность быстро ориентироваться — ваши ключи к успеху. Не молчите и не прячьте свои идеи. Это не время сомнений и опасений. Не ждите отказа. Примите признание и поддержку, которые к вам идут. Этот день явно на вашей стороне.

Лев

Львы, прислушайтесь к словам, которые услышите 20 ноября. Кто-то скажет вам что-то, что станет настоящим освобождением. Слова несут огромную силу, особенно когда Солнце соединяется с Меркурием.

Ваше природное обаяние поможет вам увидеть, что то, к чему вы так долго шли, наконец открывается. Ситуация словно подсказывает: вы именно тот человек, которому пора сделать шаг вперед. Лев, сейчас ваш момент показать всем свою истинную мощь. Идите уверенно и принимаете тот результат, который может оказаться даже лучше, чем вы ожидали.

Рыбы

Рыбы, вы, возможно, не ждали ничего особенного от 20 ноября. Возможно, вы рассчитывали на перемены позже. Но готовьтесь, потому что Вселенная готовит вам значимый сюрприз.

Во-первых, новости будут однозначно позитивными. Во-вторых, во время соединения Солнца и Меркурия поток благоприятной энергии идет через разговоры, понимание и интуицию. Доверьтесь своему внутреннему голосу, Рыбы. Он ведет вас к важной вершине.

Вы давно хотели начать заново, и сейчас у вас есть шанс сделать это на фоне растущего успеха. Разрешите этому случиться и укрепите происходящее своей верой. Вы уже на пути к большим достижениям.

