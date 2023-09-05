Генерал Сергей Суровикин, которого считали союзником главаря наемников Евгения Пригожина, вновь появился на публике.

Высокопоставленный российский генерал Сергей Суровикин, которого задержали после мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, освобожден. Это произошло спустя несколько дней после смерти "повара Путина".

Издание The New York Times пишет, что генерал Сергей Суровикин, которого считали союзником Пригожина и который получил прозвище "Генерал Армагеддон" за свою жестокую тактику в Сирии, исчез из поля зрения в июне после мятежа ЧВК "Вагнера".

Американские официальные лица утверждают, что генерал заранее знал о восстании, и через несколько часов после его начала российские власти опубликовали видео, на котором смущенный генерал Суровикин призывает наемников отступить.

Видео дня

Официальные лица США заявили, что, хотя Суровикин, похоже, был освобожден из-под стражи, остается неясным, сохраняются ли какие-либо ограничения на его передвижение или другие ограничения, введенные российскими властями. Генерал Суровикин был освобожден через несколько дней после того, как Пригожин погиб в авиакатастрофе, сообщил человек, близкий к Минобороны России.

Генерал пока сохранил свое звание и технически все еще является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет, сказал собеседник агентства. В прошлом месяце российские государственные новости сообщили, что генерал Суровикин был официально отстранен от должности главы Воздушно-космических сил России.

В понедельник генерал Суровикин впервые после июньского мятежа появился на фотографии, опубликованной в социальных сетях новостным изданием, которым руководит Ксения Собчак. На фотографии генерал в штатском, в темных очках, шляпе и рубашке идет по улице рядом с женой перед стеной, увитой плющом.

"Генерал Сергей Суровикин жив, здоров, дома с семьей в Москве", - говорится в сообщении в Telegram-канале, связанном с Собчак.

Алексей Венедиктов, возглавлявший либеральную радиостанцию "Эхо Москвы", поздно вечером в понедельник написал, что генерал Суровикин находится дома со своей семьей.

"Он находится в отпуске и находится в распоряжении Минобороны", - написал господин Венедиктов в своем Telegram-канале.

Куда пропал Суровикин - история "генерала Армагеддон"

С октября по январь генерал Суровикин был высшим российским офицером, руководившим операциями на Украине. Он курировал вывод российских войск из Херсона и переход к оборонительной стратегии, которая включала строительство так называемой "линии Суровикина", которая препятствовала украинским силам в их контрнаступлении"

Пригожин знал генерала Суровикина, потому что бойцы "Вагнера" служили в Сирии в составе российских войск, когда он был командующим. Лидер наемников высоко оценил назначение генерала в прошлом году, назвав его легендарной фигурой и самым способным командиром в российской армии.

Но в январе Кремль отстранил генерала Суровикина, назначив начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова командующим, курирующим российские силы в Украине. Это изменение ознаменовало начало потерю власти Пригожина, который вскоре схлестнулся с генералом Герасимовым и российским министром обороны Сергеем Шойгу, поскольку силы "Вагнера" понесли тяжелые потери, пытаясь взять украинский город Бахмут.

Эта напряженность в конечном итоге привела к тому, что Пригожин начал кратковременный мятеж, который, по его словам, был направлен на устранение двух руководителей российской обороны, а не на свержение президента Владимира Путина.

В июле, когда возникли слухи о задержании генерала Суровикина, главный депутат, возглавляющий комитет российского парламента по обороне, сообщил репортеру, что генерал "отдыхает".

Пригожин погиб 23 августа, когда частный самолет, перевозивший его и других лидеров "Вагнера" из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области России. Официальные лица США заявили, что подозревают, что причиной крушения стал взрыв на борту самолета.

Кремль назвал предположения Запада о причастности Путина к этому событию "абсолютной ложью".

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