Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная, которая ранее рассказала о работе с россиянами на съемочной площадке, заговорила о своей личной жизни.

Не секрет, что в декабре прошлого года она родила второго ребенка, однако до сих пор не показывает своего избранника. Пара официально не заключала брак, а на вопрос, планируют ли они свадьбу, актриса в новом интервью OBOZ.UA ответила так:

"Свою личную жизнь я сейчас не комментирую - хочется, чтобы хотя бы что-то оставалось только моей".

Однако более откровенной Анна была в вопросе, который касается темы детей. Она отметила, что не против в третий раз стать мамой, но учитывает два важных фактора.

"Я у родителей одна, и всегда мечтала о большой семье. Что касается третьего ребенка - здесь все упирается в два фактора: здоровье и финансовые возможности. Хочется дать детям все необходимое, а жизнь в Украине сейчас стремительно дорожает, иногда даже сложно понять, когда уже остановятся эти цены. Поэтому если будет здоровье и возможности - то почему бы и нет? Понимаю, что многие осуждают женщин, которые рожают во время войны: мол, как так можно? А я спрашиваю: и что - сидеть и ждать? Когда закончится война, скажите мне точную дату? Человек должен жить и делать то, что чувствует правильным", - подчеркнула актриса.

