За сердце главного героя 14-го сезона проекта продолжают бороться 8 девушек.

Появились новые подробности того, что ждет зрителей в 6-м выпуске 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является украинский актер Тарас Цымбалюк.

"Его накроет волна чувств, перед которыми он не сможет устоять! Первый поцелуй на проекте, после которого последует и второй?" - заинтриговали создатели проекта в новом анонсе шоу.

Следующий выпуск "Холостяка" выйдет уже в пятницу в 19:00.

Как писал УНИАН, шоу "Холостяк" 2025 в 5-м выпуске покинули две девушки - учительница Яна Андриенко и модель Диана Зотова, которая призналась, что все еще испытывает чувства к своему бывшему парню.

Напомним, блогер Богдан Беспалов обнародовал информацию о том, что модель Диана Зотова, которую со скандалом из шоу выгнал Цымбалюк, на самом деле якобы согласилась уйти за деньги:

"Бывший парень Дианы Зотовой - футболист Николай Кухаревич. Он умолял ее, чтобы она ушла с проекта. Он был готов заплатить, чтобы ее забрать, но что-то они снова разошлись. Зотова согласилась уйти из шоу, если он "отвалит" солидную сумму. Согласился, заплатил. То есть, Диана - это исключительно о деньгах".

