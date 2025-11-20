Появились новые подробности того, что ждет зрителей в 6-м выпуске 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является украинский актер Тарас Цымбалюк.
"Его накроет волна чувств, перед которыми он не сможет устоять! Первый поцелуй на проекте, после которого последует и второй?" - заинтриговали создатели проекта в новом анонсе шоу.
Следующий выпуск "Холостяка" выйдет уже в пятницу в 19:00.
Как писал УНИАН, шоу "Холостяк" 2025 в 5-м выпуске покинули две девушки - учительница Яна Андриенко и модель Диана Зотова, которая призналась, что все еще испытывает чувства к своему бывшему парню.
Напомним, блогер Богдан Беспалов обнародовал информацию о том, что модель Диана Зотова, которую со скандалом из шоу выгнал Цымбалюк, на самом деле якобы согласилась уйти за деньги:
"Бывший парень Дианы Зотовой - футболист Николай Кухаревич. Он умолял ее, чтобы она ушла с проекта. Он был готов заплатить, чтобы ее забрать, но что-то они снова разошлись. Зотова согласилась уйти из шоу, если он "отвалит" солидную сумму. Согласился, заплатил. То есть, Диана - это исключительно о деньгах".