Екатерина поделилась семейными кадрами в сети.

Жена известного украинского боксера, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика - Екатерина - показала сразу всех их детей.

Сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный День защиты детей. Избранница чемпиона решила опубликовать новые фото с четырьмя детьми в своем Instagram.

"Сегодня Всемирный День защиты детей. Пусть все детки будут счастливы и здоровы. Жили в мире, где нет боли и горя", - подписала кадры Екатерина.

К слову, звездные супруги воспитывают четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла и 10-летнего Михаила, а также дочь Марию, которой один год. На фото заметно, как они все подросли.

Кстати, ранее пара рассказывала, что сыновья находятся во время войны в Испании. А вот старшая и младшая дочери живут с ними.

Напомним, ранее жена Александра Усика поздравила боксера с 16-й годовщиной их свадьбы и восхитила совместным фото в сети.

