Составлен гороскоп на 20 ноября 2025 года по восточному календарю. Шесть китайских знаков Зодиака окажутся под особым влиянием Вселенной. Четверг совпадает с Днем разрушения Водяной Змеи, который приносит необходимое очищение, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Энергия Змеи подчеркивает честность, интуитивность и правильное чувство момента, а месяц Огненной Свиньи смягчает напряжение, чтобы вы не ощущали перегрузки. Это тот самый день, когда отказ от всего, что вас истощает, открывает дорогу удаче.

День разрушения не связан с хаосом, его задача в том, чтобы очистить внутреннее пространство от эмоционального хлама и освободить вас от того, что тормозит движение вперед. Эти знаки зодиака почувствуют, как удача приходит сразу после того, как они прекращают цепляться за то, что давно давило. Это может быть финансовый приток, выгодный пересмотр планов, неожиданная ясность или новые возможности, которые и ждали момента, когда вы отпустите ненужное.

Змея

Ваш знак сегодня в центре событий, и влияние столпа Гуй Си усиливает вашу интуицию до уровня, который может казаться почти нечестным. В какой-то момент вы понимаете, что истинный выбор лежал на поверхности, что ситуация давно намекала на закономерность или что вы тратили силы на то, что этого не стоило. Как только вы это признаете, удача начинает работать на вас.

Можете получить хорошие новости о деньгах или долгожданное согласие на что-то важное. Это произойдет после того, как вы уберете лишние раздражители или отпустите ожидания, которые не оправдывались. Удача приходит тогда, когда вы полностью доверяете себе. Сегодня ваш момент сиять, Змея.

Свинья

Гороскоп на сегодня обещает, что удача проявится через упрощение. Дорогая Свинья, вы держали на себе слишком много задач, и День разрушения поможет убрать перегрузку. Вы сразу ощутите, как проясняется голова, стоит лишь отказаться от стремления контролировать все. Это облегчение создаст место для приятной новости, маленькой победы или возможности, которая способна резко поднять настроение.

Финансово это идеальное время, чтобы сосредоточиться на чем-то одном вместо десятка дел сразу. Как только вы выберете одну цель, прогресс пойдет быстрее. Кто-то может неожиданно предложить помощь или поддержку, и это знак того, что Вселенная отвечает на ваше желание отказаться от лишнего. Примите эту помощь.

Дракон

Удача приходит в тот момент, когда вы перестаете делать вид, что все в порядке, если это не так. Может быть, план или обязанность давно давили, и 20 ноября даст вам смелость признать это. Когда вы говорите правду или пересматриваете свои ожидания, ситуация сразу меняется в лучшую сторону.

Вы можете получить предложение по работе или финансовую возможность, которая долго откладывалась. Также вы ощутите восстановление сил после напряженного периода. Удача приходит тогда, когда вы действуете честно и отказываетесь скрывать то, что давно требовало внимания.

Коза

Четверг приносит тихий, но значимый поворот. Вы можете отпустить волнение, старую привычку или раздражающий фактор, и освобожденное пространство сразу приносит ощущение облегчения. Порой даже трудно понять, как сильно что-то мешало, пока вы это не отпустите.

Это внутреннее облегчение позволяет заметить те возможности, которые раньше были скрыты за стрессом. Кто-то может протянуть руку помощи или предложить шанс облегчить вашу жизнь, и это будет искренне. Удача проявится в спокойном понимании: все наконец-то начинает налаживаться. И это действительно так, Коза.

Крыса

Сегодня вы очищаете голову от лишних мыслей, и это само по себе приносит вам большую удачу. Принятие решений становится легче, или наконец происходит разговор, который снимает давнее напряжение. Влияние Водяной Змеи помогает увидеть истинный смысл слов окружающих и указывает путь, который окажется выгодным для вас.

Финансово вы увидите улучшения, как только перестанете подпитывать свои страхи и займётесь вопросом напрямую. Возможно, получите приятные новости или вспомните, что способны на большее, чем думали. Изобилие начинается с отказа от того, что подрывает вашу уверенность. Позвольте себе быть счастливой, Крыса. Вы это заслуживаете.

Лошадь

Ваша удача приходит через честный внутренний взгляд. Вы понимаете, что переросли определенные ожидания, привычки или устаревшую динамику. Когда вы спокойно отпускаете это, события начинают упрощаться. Вы по-настоящему видите ситуацию, в которой застряли, и эта ясность приводит к уверенным шагам вперед.

Благоприятная возможность может появиться благодаря человеку, который уважает вас и готов помочь. День разрушения для вас не про конец, а про выбор того, что действительно питает вас. Как только вы это решите, Вселенная ответит быстро, принося облегчение и четкое направление. Ваш период изобилия начинается сейчас.

