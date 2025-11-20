Звезда "Крепостной" также высказалась об Оксане Байрак.

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная вспомнила свой опыт съемок проектов с россиянами. В частности, звезда рассказала, были ли для них особые условия на площадке.

Наибольшую популярность Сагайдачной принес сериал "Крепостная", в котором также снималось много российских актеров. В интервью Oboz.ua Анна рассказала, какая атмосфера тогда царила на площадке и были ли конфликты с россиянами.

"Ко мне никогда не было плохого отношения ни со стороны наших актеров, ни со стороны российских. Мое мнение таково: если и возникало пренебрежительное отношение, то потому, что мы это позволяли. Давали им условия лучше, чем своим актерам. А человек начинает пользоваться этим, садится на шею - понятно, возникает напряжение", - отметила она.

Видео дня

Что касается условий на съемочной площадке, то по словам Сагайдачной, они были действительно лучше у коллег из России:

"Скажем, у нас десять актеров живут в одном вагончике, а у них каждый отдельно. У них хорошее питание, а у нас - что попроще. Почему? Я тоже главная героиня, например, в этом сериале. Как мне объясняли, это было связано с тем, что большинство финансирования шло из России: мол, кто платит, тот и заказывает музыку. То есть для их актеров должны были быть лучшие условия, а со своими - разбирайтесь, как хотите. Вот наши продюсеры и "разбирались".

Также Анна в очередной раз высказалась о режиссере Оксане Байрак, с которой когда-то поддерживала тесную связь, отметив, что уже тогда у нее прослеживались пророссийские взгляды.

"Я даже не знаю, где она, что и как живет. И честно - мне неинтересно. Где-то слышала, что она снимает в РФ какие-то новые фильмы. Не желаю ей ничего плохого, как человеку. Она сделала свой выбор, мы - свой. Мы не были друзьями, но она была другом моего бывшего мужа - он был ее правой рукой. Поэтому у нас были товарищеские отношения: ездили друг к другу в гости, общались. Но всегда велись разговоры о том (и не только от Байрак такое слышала), что в России сильнее актерская школа, что у нас есть только один ведущий вуз - университет Карпенко-Карого, а там все иначе, и уровень образования выше..." - вспомнила Сагайдачная.

Ранее Анна Сагайдачная рассказывала, какое дело приносило ей доход в начале полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: